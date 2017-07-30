Волгоградская академия МВД проверяет информацию об элитном выпускном



Руководство Волгоградской академии МВД проводит проверку после публикации в СМИ информации об элитном празднике для выпускников учебного заведения, сообщает пресс-служба академии.

Ранее в СМИ появилась информация о масштабном праздновании окончания обучения выпускниками Волгоградской академии МВД. Сообщалось, что выпускники отметили его заездом на внедорожниках Land Cruiser Prado, катанием на яхте и ужином в "популярном и очень дорогом" ресторане "Лондон".





"По указанию начальника Волгоградской академии МВД России генерал-майора полиции Владимира Третьякова проводится проверка сведений, размещенных в сети Интернет, о праздновании выпускного мероприятия", — говорится в сообщении.

Уточняется, что фактов нарушения правил дорожного движения и общественной безопасности выпускниками академии не допущено. "По результатам проверки будет дана принципиальная оценка демонстративному поведению выпускников и сделаны оргвыводы", — сообщили в отделении информации и общественных связей академии.

