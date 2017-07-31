В Мордовии мужчина на свадьбе расстрелял из ружья гостей и невесту

Полицейские в Мордовии задержали 42-летнего директора охотничьего магазина, расстрелявшего на свадьбе четырех человек, передает "Интерфакс"..





МВД сообщили, что инцидент произошел в селе Татарский Шебдас Рузаевского района.

"Трое пострадавших - мужчина, 1974 г.р., и две девушки 1994 и 1996 г.р. - были госпитализированы. Еще одна пострадавшая женщина 1963 г.р. после оказания медицинской помощи была отпущена домой", - говорится в сообщении.



Район был оцеплен полицейскими, жителей села эвакуировали на безопасное расстояние.



"Стрельба велась из зарегистрированного на его имя двуствольного охотничьего ружья. В ходе осмотра дома мужчины обнаружено и изъято ружье, пневматическая винтовка, нож и боеприпасы", - сообщили в полиции.



В пресс-службе республиканского МВД уточнили, что были ранены невеста, подруга невесты и дядя жениха.



Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК (хулиганство).