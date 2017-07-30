В Турции скончалась туристка из России



В турецкой Анталье умерла туристка из России, сообщила газета Milliyet

По ее данным, 37-летняяя Оксана Астафьева вместе с семьей отдыхала в отеле в районе Белдиби. Во время купания в море ей стало плохо, и она потеряла сознание. Подоспевшие отдыхающие успели вытащить россиянку на берег и вызвать скорую помощь.



Туристка была доставлена в больницу города Кемер. Однако врачам не удалось спасти ее жизнь, Астафьева скончалась. Сообщается, что россиянка страдала астмой.



Тело гражданки РФ передано в Институт судебной медицины города Антальи для установления точной причины смерти.