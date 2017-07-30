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В Турции погибли трое российских туристов
Трое российских туристов погибли в турецкой Анталье. Двое из них утонули в Средиземном море на курортах Кемер и Манавгат, сообщает издание Milliyet.
37-летняяя Оксана Астафьева отдыхала в пятизвездочном отеле в районе Белдиби. Ей стало плохо во время купания в море, женщину успели вытащить. Она была госпитализирована в больницу города Кемер. Но спасти ее не удалось. Как сообщается, россиянка страдала астмой. 56-летний Александр Шевченко также плохо почувствовал в море, его ему подоспели на помощь, однако по пути в больницу он скончался.
Тело россиян переданы в Институт судебной медицины города Антальи для установления точной причины смерти. Еще одна туристка 47-летняя Татьяна Логинова почувствовала себя плохо в гостинице Манавгата, у нее был сердечный приступ. Спасти женщину не удалось.
Накануне при пожаре в пятизвездочном отеле в Кемере пострадали четыре россиянина, сообщает телеканал A Haber. Россияне и 10 граждан Турции были госпитализированы. Опасности для их жизни нет.
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