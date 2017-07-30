Неизвестный устроил стрельбу в клубе на юго-западе ФРГ

Один из гостей ночного клуба в Констанце на юго-западе ФРГ (федеральная земля Баден-Вюртемберг) открыл стрельбу по посетителям. Об этом сообщили в воскресенье в полиции, не приведя существенных подробностей.



"После стрельбы в Констанце угрозы в настоящее время нет. Полиция начала расследование", - говорится в коротком сообщении стражей порядка в Twitter.



Телерадиостанция SWR со своей стороны отметила, что в результате инцидента, который произошел в ночь на воскресенье, есть "несколько пострадавших".