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Газета.Ru

В Туве из-за шторма обрушился купол спортивного комплекса

В Туве из-за шторма рухнул купол спорткомплекса
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Из-за шторма в Туве произошло обрушение купола спортивного комплекса "Субедей", находящегося на реконструкции, а также было частично нарушено электроснабжение, сообщается на официальном сайте региональных властей.
"Больше всего повреждения получили реконструируемый нами УСК "Субедей", где рухнул купол ледового зала, и здание дома культуры села Бурен-Хем, здесь разрушена кровля. Сначала без электричества остались 18 тысяч человек, по состоянию на восемь часов вечера оставалось подключить 280 домов с населением почти 5 тысяч человек", - говорится в тексте официального сообщения.
Также сообщается, что в результате шторма были подтоплены улицы Аскизская, Конечная, Подкаменная, Подгорная, Цветочная, Набережная, Холмистая.
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