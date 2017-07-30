Годовой бюджет: В Сети обсуждают видео массового заезда на Land Cruiser выпускников академии МВД

В Сети обсуждают видео, на котором запечатлен массовый заезд на Land Cruiser выпускников Волгоградской академии МВД

Будущие сотрудники правоохранительных органов с шиком отпраздновали получение дипломов: прокатившись на элитных иномарках, а затем - устроив роскошный праздник на специально арендованной яхте и в пентхаусе дорогого ресторана. Сообщается, что мероприятие прошло 28 июля.

Как отмечают интернет-пользователи, родители выпускников со средним заработком такой шикарный праздник себе бы позволить не смогли. Некоторые предположили, что на бюджет мероприятия можно безбедно просуществовать в течение года.