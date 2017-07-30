В Австралии предотвратили готовящийся терракт в самолете



Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил о раскрытии террористического заговора по уничтожению самолета, передает агентство Франс Пресс

"Я могу доложить, что прошлой ночью прошла крупная антитеррористическая операция по срыву террористического заговора, целью которого было крушение самолета", — рассказал он журналистам.



По информации политика, в ходе рейдов в Сиднее были задержаны четыре человека. Во всех аэропортах Австралии были введены дополнительные меры безопасности, добавил он.