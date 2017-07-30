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В Барселоне с фестиваля эвакуировали 22 тысячи человек из-за пожара
В Барселоне в связи с крупным пожаром были эвакуированы участники и гости большого музыкального фестиваля Tomorrowland Unite Spain, сообщает Evening Standard.
Возгорание произошло на сцене фестиваля.
Сообщается, что из-за ЧП около 22 тыс. человек "были вынуждены бежать".
В результате пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.
На видео, опубликованном в твиттере пользователем Alex Prim Lopez, видно, что большую часть сцены охватил огонь, а над ней поднимаются большие клубы дыма.
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