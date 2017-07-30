В Барселоне с фестиваля эвакуировали 22 тысячи человек из-за пожара

В Барселоне в связи с крупным пожаром были эвакуированы участники и гости большого музыкального фестиваля Tomorrowland Unite Spain, сообщает Evening Standard.

Возгорание произошло на сцене фестиваля.

Сообщается, что из-за ЧП около 22 тыс. человек "были вынуждены бежать".

В результате пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.

На видео, опубликованном в твиттере пользователем Alex Prim Lopez, видно, что большую часть сцены охватил огонь, а над ней поднимаются большие клубы дыма.