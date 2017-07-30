Роспотребнадзор принял более 250 жалоб на кражу посылок в Ростовской области

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Ростовской области приняли более 250 обращений на горячую линию по вопросам ненадлежащего оказания услуг почтовой связи . Такое количество жалоб связано с обнаружением на берегу реки Дон свалки из коробок из-под почтовых отправлений, сообщает «Интерфакс»

«Граждан проконсультировали по вопросам нарушенных прав при оказании услуг почтовой связи. Была также оказана правовая помощь в написании претензий и исковых заявлений», — сообщили в ведомстве.

22 июля на YouTube-канале RusPescaRus появилось 10-минутное видео, на котором некий мужчина демонстрирует находящуюся в камышах неподалеку от местного яхтклуба «Аврал» свалку из упаковок от почтовых отправлений. В описании к ролику указано, что его автор просит рассмотреть запись как «заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру РФ для проведения проверки по факту кражи в крупных размерах».

Позднее служба безопасности «Почты России» в результате внутреннего расследования установила личность работника, подозреваемого в хищении. Им оказался сотрудник Ростовского магистрального сортировочного центра, забиравший товары из похищенных посылок, он признался в содеянном.

Общая стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей.