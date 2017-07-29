В Петербурге полиция пришла с проверкой на рок-концерт



В Санкт-Петербурге полицейские прервали концерт в одном из клубов в центре города из-за поиска экстремистов, передает "Интерфакс" со ссылкой на управление МВД по городу.

"От бдительных граждан в полицию поступило сообщение, что группа граждан на улице рядом клубом на Лиговском проспекте ведет себя вызывающе. На место прибыл наряд полиции для разбирательства", - говорится в сообщении.



По данным МВД, было принято решение о проведении профилактической проверки "в целях выявления возможных правонарушений или преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков".



При этом о задержаниях в сообщении полиции не говорится.



По данным источника агентства, среди посетителей клуба на Лиговском проспекте, 289, где проходит музыкальный фестиваль, могут находиться люди, известные как распространители экстремистских взглядов.