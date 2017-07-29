В Москве пьяный мужчина на спор спрыгнул с моста

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Как отмечается, инцидент произошел в 400 м от поисково-спасательной станции "Борисовская".

"В 16.04 спасатели подняли мужчину на катер. Он оказался гражданином Узбекистана с признаками алкогольного опьянения", - сообщили в департаменте.

Сам мужчина заявил, что прыгнул с моста, поспорив с друзьями. В ведомстве добавили, что медицинская помощь ему не потребовалась.