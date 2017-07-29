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Украинский самолет потерпел крушение в Африке
Фото: facebook.com/volodymyrgroysman/
Грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air потерпел крушение при взлете с острова Сан-Томе в Африке. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в фейсбуке.
"Предварительная информация - [причиной стало] попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета", - написал чиновник.
Он добавил, что все члены экипажа живы, но получили травмы.
Ранее сообщалось, что пассажирский Ан-148 вынужденно сел в Саратове из-за столкновения со стаей птиц.
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