Украинский самолет потерпел крушение в Африке

Грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air потерпел крушение при взлете с острова Сан-Томе в Африке. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в фейсбуке.

"Предварительная информация - [причиной стало] попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета", - написал чиновник.

Он добавил, что все члены экипажа живы, но получили травмы.

Ранее сообщалось, что пассажирский Ан-148 вынужденно сел в Саратове из-за столкновения со стаей птиц.