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Появилось новое видео слепой посадки украинских пилотов
В Сети появилось новое видео, на котором видно, как украинские пилоты вслепую посадили изрешеченный градом авиалайнер. Как сообщает сайт Avianews, ЧП произошло вечером 27 июля. Airbus A320, выполнив рейс UH250 Харьков-Стамбул, в 18:40 вылетел из Стамбула в Эркан рейсом KK1010 турецкой компании Atlasglobal. По данным Atlasglobal, которые приводит издание Аirporthaber, рейс KK1010 после вылета попал в шторм на высоте 1200 метров.
Он получил повреждения носа и лобового стекла, из-за чего оно стало непрозрачным. Экипаж принял решение возвращаться в Стамбул. На видео видно, что самолет идет на посадку, сильно накренившись. Очевидцы происходящего из сотрудников аэропорта кричат: «Он не сядет, не сядет». Однако самолет садится без затруднений.
Посадившим самолет пилотом был летчик с 30-летним стажем Александр Акопов. Он пояснил, что лайнер пришлось накренить, чтобы в боковое стекло увидеть, где находится посадочная полоса.
Как сообщает ТСН, на борту самолета были 127 человек. «Я 30 лет летаю. Вы увидели, как самолет сел? Нормально? Пассажиры живы… Обычная профессиональная надежность. Наш локатор не показывал это погодное явление, поэтому так вышло. Было тяжело. Но самое главное, что люди целы».
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