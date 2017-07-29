Появилось новое видео слепой посадки украинских пилотов

В Сети появилось новое видео , на котором видно, как украинские пилоты вслепую посадили изрешеченный градом авиалайнер. Как сообщает сайт Avianews , ЧП произошло вечером 27 июля. Airbus A320, выполнив рейс UH250 Харьков-Стамбул, в 18:40 вылетел из Стамбула в Эркан рейсом KK1010 турецкой компании Atlasglobal. По данным Atlasglobal, которые приводит издание Аirporthaber , рейс KK1010 после вылета попал в шторм на высоте 1200 метров.

Он получил повреждения носа и лобового стекла, из-за чего оно стало непрозрачным. Экипаж принял решение возвращаться в Стамбул. На видео видно, что самолет идет на посадку, сильно накренившись. Очевидцы происходящего из сотрудников аэропорта кричат: «Он не сядет, не сядет». Однако самолет садится без затруднений.

Посадившим самолет пилотом был летчик с 30-летним стажем Александр Акопов . Он пояснил, что лайнер пришлось накренить, чтобы в боковое стекло увидеть, где находится посадочная полоса.