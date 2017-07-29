Очевидцы рассказали, как был убит борец на Байкале

Очевидцы рассказали, при каких обстоятельствах умер российский борец вольного стиля Юрий Власко , сообщает телеканал «Аригус» . Ранее сообщалось об убийстве в селе Горячинске на берегу Байкала утром в субботу. Молодого человека зарезали во время массовой драки. Позже стало известно, что убитым оказался известный борец Юрий Власко.

Во время массовой драки он получил удар ножом в шею, который оказался фатальным. Увидев, что Власко упал, несколько человек сбежали с места происшествия. Его друзья были в панике, они пытались оказать первую помощь.

Однако со стороны помощь никто не оказал, прибывшая полиция ждала медиков, а сотрудники береговой службы также держались на расстоянии, хотя все произошло недалеко от их здания.

«В конце концов, спустя 20 минут друзья сами загрузили его в какую-то машину. Но уже было ясно, что они не успеют», - рассказали очевидцы.

Юрию Власко было 20 лет. Он считался одним из самых перспективных борцов республики.