На Украине обесточены сотни населенных пунктов

В пятницу и субботу 28-29 июля из-за непогоды – сильных дождей, гроз и порывистого ветра произошло обесточивание 339 населенных пунктов в 8 областях, сообщает « Украинская правда » со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Сильнее всего пострадала Полтавская область, где оказались обесточены 96 населенных пунктов, а также Черниговская, Киевская, Черкасская, Житомирская, Сумская, Днепропетровская и Кировоградская области.

На территории Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Черкасской областей погиб 1 человек, по предварительным данным повалены 38 деревьев, частично повреждены 108 кровель жилых домов, 12 хозяйственных зданий и 2 общеобразовательных школ, упали 5 электроопор.

В Лисичанске Луганской области были обесточены две насосные станции. Из-за этого без водоснабжения остались около 100 тыс. человек.