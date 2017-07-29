В Крыму опрокинулся сухогруз

В Чёрном море в нейтральных водах близ Крыма произошло опрокидыванание сухогруза Anda, который шёл под флагом Того. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по Крыму.



Отмечается, что на борту находились девять человек — граждане Сирии и Индии.



«По предварительным данным, три человека спасены, судьба шестерых выясняется», — заявили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что на реке Лена в Якутии перевернулась моторная лодка с шестью людьми.