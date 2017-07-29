Кадыров: Виновные в инциденте в Воронеже признали свою неправоту



Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «виновные» в инцидентом с участием чеченских девушек и полицейских в Воронеже «признали свою неправоту». «Инцидент в Воронеже не оставил равнодушным никого. Виновные признали свою неправоту и недопустимость подобного поведения. Хвала Аллаху, таких сотрудников в МВД России немного, а достойных офицеров сто раз больше», - заявил он в Instagram

По его словам «тысячи жителей регионов России осудили бесчеловечное отношение к девочке и ребенку, а также к их родным».



Кадыров подчеркнул, что именно так и должно было отреагировать общество, причем эта реакция не должна зависеть «от того, кто пострадал - русский, чеченец, татарин, черкес или еврей».



Он напомнил о роли Чечни в освобождении моряков в Ливии, журналистов на Украине, а также возвращении девочки Лиза Ухановой из Турции – все они не являются чеченцами.



«Мои боевые товарищи, реально рискуя, вернули их в свои семьи», - заявил руководитель республики.





Кадыров рассказал, что обсудил произошедшее с главой Воронежской области Алексеем Гордеевым , добавив, что их с губернатором «связывают давние дружеские отношения». Как заявил Кадыров, Гордеев «с глубоким сожалением говорил о случившемся».

Также, по его словам, назначено проведение служебной проверки действий сотрудников полиции, «освобожден задержанный Руслан Абдулаев».



Кадыров заявил, что «участники инцидента обращаются к пострадавшим с просьбой принять их извинения». По словам главы Чечни, он не знает, как поступит Абдулаев, но «забыть все это нам всем будет нелегко».



Он поблагодарил всех, кто оперативно отреагировал на инцидент, но отметил при этом, что «доблестные правозащитники в рот набрали воды, когда девочка и ребенок нуждались в поддержке».



«Вот их истинное лицо и их реальная забота о правах чеченцев», - сказал Кадыров.



Напомним, на одном из мини-рынков города в левобережье Воронежа полицейские и выходцы из Чечни вступили в конфликт. При этом сообщалось, что власти региона призвали Кадырова «не выдумывать национальный подтекст» в ситуации.