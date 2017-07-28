BuzzFeed: Михаил Лесин был убит в Вашингтоне

Экс-министр печати России Михаил Лесин был убит в отеле в Вашингтоне, а не погиб в результате несчастного случая, сообщает BuzzFeed со ссылкой на нескольких чиновников разведывательных и правоохранительных ведомств США.

Как утверждается, Лесин, которого издание именует "медиа-царем", был убит в Вашингтоне перед запланированной встречей с минюстом США

По данным двух агентов ФБР и сотрудника американской разведки, "Лесин был фактически забит до смерти".

При этом BuzzFeed отмечает, что ни один из этих чиновников не был прямо связан с расследованием, но узнали эти данные от "коллег, которые участвовали" в расследовании.

Один из источников издания отметил, что в ФБР "все считают, что он (Лесин. - "Газета.Ru" ) был замучен и что Путин или Кремль стоят за этим".