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BuzzFeed: Михаил Лесин был убит в Вашингтоне
Экс-министр печати России Михаил Лесин был убит в отеле в Вашингтоне, а не погиб в результате несчастного случая, сообщает BuzzFeed со ссылкой на нескольких чиновников разведывательных и правоохранительных ведомств США.
Как утверждается, Лесин, которого издание именует "медиа-царем", был убит в Вашингтоне перед запланированной встречей с минюстом США.
По данным двух агентов ФБР и сотрудника американской разведки, "Лесин был фактически забит до смерти".
При этом BuzzFeed отмечает, что ни один из этих чиновников не был прямо связан с расследованием, но узнали эти данные от "коллег, которые участвовали" в расследовании.
Один из источников издания отметил, что в ФБР "все считают, что он (Лесин. - "Газета.Ru") был замучен и что Путин или Кремль стоят за этим".
Как отмечает издание, сотрудники минюста незадолго до смерти Лесина пригласили его на интервью о работе в телеканале RT, который он же и основал.
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