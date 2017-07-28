Алеся Кафельникова попала в реанимацию



Дочь Евгения Кафельникова Алеся оказалась в реанимации. Причиной госпитализации стала передозировка наркотиками. Об этом сообщает журнал Hello.



Девушка не отвечала на звонки с вечера 27 июля. По одной из версий, её нашли при невыясненных обстоятельствах и доставили в больницу. Модель могла употребить наркотики на фоне депрессии, вызванной расставанием со своим молодым человеком, рэпером Глебом Голубиным , известным под псевдонимом Pharaoh. Однако источник, близкий к семье Кафельниковых, заявил, что эта информация не соответствует действительности, девушка находится дома и приходит в себя после алкогольного отравления.

28 июля в аккаунте Евгения Кафельникова в Twitter появилась серия публикаций, в которых теннисист называл себя «отцом – неудачником», заявлял, что «попал в ад» и причиной этой ситуации стали наркотики. Спортсмен добавил, что «дальнейшая жизнь начинает терять смысл». Алеся Кафельникова в интервью журналистам заявила, что с ней всё в порядке и в записях её отца речь шла не о ней.

Я,отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт.Но я этого не заслуживаю.— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 28 июля 2017 г.

Я попал в "ад"! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 28 июля 2017 г.

Наркотики👎☠— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 28 июля 2017 г.

Алесе Кафельниковой 18 лет, она живёт в Лондоне и работает моделью в агентстве Elite Models. Девушка неоднократно заявляла, что ненавидит Россию. Кафельникова также пренебрежительно отзывалась о пассажирах экономкласса, называя их «людишками». 10 июля модель опубликовала в своём аккаунте в Instagram снимки в нижнем белье.



Евгений Кафельников – самый титулованный теннисист в истории России. Первым из россиян выиграл турнир Большой шлема в одиночном разряде (1996) и получил звание первой ракетки мира (1999). В 2000 году Кафельников выиграл Олимпийские игры в одиночном разряде.