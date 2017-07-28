Кадыров призвал главу МВД проверить инцидент с уроженками Чечни в Воронеже

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал позором инцидент с двумя уроженками Чечни в Воронеже. Об этом он написал в своем инстаграме.

"Молодые люди в джинсах и футболках остановили на улице двух девушек-чеченок и потребовали предъявить паспорта. Единственная причина "паспортного контроля", проводимого молодыми людьми с характерной спортивной внешностью, национальность гражданок России, длительное время проживающих в Воронеже. Также причиной является то, что они в платках. В то же время, находящиеся вблизи сотрудники полиции не вмешиваются в происходящее, не произносят ни единого слова. Приехавшего на место инцидента брата, который также пытается выяснить, что случилось, как особо опасного преступника валят на асфальт, надевают наручники и увозят в отдел", - написал он.

Кадыров добавил, что межнациональный мир и согласие в обществе являются главным достоянием России.

"Я удивлен, что власти Воронежской области не дали оценку происшедшему. Уверен, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребует проведения проверки законности действий и бездействия участников инцидента", - добавил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что в Воронеже неустановленные сотрудники полиции потребовали предъявить документы у двух уроженок Чечни, гулявших с детьми.

По информации правозащитников, "полицейские заявили, что к женщинам были претензии, поскольку они были одеты в длинные платья и платки, значит, якобы могли совершить теракт".