Главные события у вас в почте
В Москве пьяный мужчина угнал теплоход и врезался на нём в другое судно
Возбуждено уголовное дело.
«По данным следствия, 27 июля 2017 года мужчина 1987 года рождения, уроженец Ярославской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения угнал пассажирский теплоход «Егорий» пассажировместимостью 60 человек. После чего проследовал на указанном выше теплоходе к причалу Кленовый бульвар, где навалился на стоящий теплоход «Сильвер», — говорится в сообщении московского СУ на транспорте СК России.
Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 211 УК РФ (угон водного транспорта).
Ранее сообщалось, что на Москве-реке произошёл пожар на прогулочном катере в центре столицы.
Оставить комментарий