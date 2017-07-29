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Знаменитого борца убили в Бурятии
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Погибший был двукратным победителем Первенства Европы среди юниоров по вольной борьбе. В Бурятии убили знаменитого мастера спорта международного класса по вольной борьбе, двукратного победителя Первенства Европы среди юниоров Юрия Власко. Тело спортсмена нашли 29 июля на берегу озера Байкал, сообщает infpol.ru со ссылкой на знакомых спортсмена. Уточняется, что 20-летний борец отправился на Байкал в село Горячинск Прибайкальского района, чтобы показать гостям международного турнира по вольной борьбе среди юниоров, который проходил в Улан-Удэ с 27 июля, природу края. По словам близких Власко, его ударили ножом прямо в сердце . Полиция занимается расследованием инцидента. В настоящее время убийца не найден. Подробности происшествия не известны.
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