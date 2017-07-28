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В МЧС назвали предполагаемую причину жесткой посадки Ан-2 на Кубани
Региональное управление МЧС назвало предварительную причину жесткой посадки самолета Ан-2 в Краснодарском крае вблизи хутора Телегин Красноармейского района. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"[Самолет совершил жесткую посадку] предварительно из-за неисправности топливной системы", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее управление Следственного комитета по краю начало проверку по факту жесткой посадки Ан-2. В результате инцидента два пилота, находившихся в самолете, получили легкие травмы.
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