Избитый в самолете пассажир заплатит за оскорбление русских

Молодой человек Виталий Кавунов, назвавший русских людей г*вном, заплатит штраф. Против него возбуждено два административных дела, одно из которых по статье «Мелкое хулиганство». Об этом говорится в телеграм-канале Mash.



26 июля в интернете появилось видео, на котором молодой человек кричит «русские люди – г*вно». Инцидент произошёл на борту самолёта, летевшего рейсом Москва-Барселона. К парню подошёл другой пассажир и ударил его кулаком в лицо. После конфликта молодой человек сёл в своё пассажирское кресло и уснул. Впоследствии 22-летний Виталий Кавунов принёс извинения за свои слова и заявил, что ему стыдно за своё поведение. По информации журналистов, молодой человек проживает в Санкт-Петербурге и оказывает эскорт-услуги.