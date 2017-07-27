На Кубани погиб чемпион-тяжелоатлет



В городе Горячий Ключ погиб двукратный чемпион Европы по тяжёлой атлетике Сергей Петросян . Спортсмен утонул в реке. Об этом сообщает «Комсомольская правда - Кубань» со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

«По данному факту проводится доследственная проверка, телесных повреждений на теле нет, назначена судебно-медицинская экспертиза», - заявили в ведомстве.



Петросян отправился на прогулку и пропал. Мужчину искали два дня. Его тело в реке обнаружил случайный прохожий. Мэр города Иван Федоровский заявил, что «Горячий Ключ потерял прекрасного человека и талантливого спортсмена», и выразил соболезнования родным и близким погибшего.



Сергей Петросян начал заниматься спортом в 10 лет. В 2005 году спортсмен выиграл чемпионат Европы среди юношей. В 2007 году Петросян в составе сборной России победил на чемпионате Европы в Страсбурге. В 2008 году спортсмен повторил свой успех на чемпионате Европы в Линьяно.