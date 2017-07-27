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На Кубани погиб чемпион-тяжелоатлет
Фото: Facebook
В городе Горячий Ключ погиб двукратный чемпион Европы по тяжёлой атлетике Сергей Петросян. Спортсмен утонул в реке. Об этом сообщает «Комсомольская правда - Кубань» со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
«По данному факту проводится доследственная проверка, телесных повреждений на теле нет, назначена судебно-медицинская экспертиза», - заявили в ведомстве.
Петросян отправился на прогулку и пропал. Мужчину искали два дня. Его тело в реке обнаружил случайный прохожий. Мэр города Иван Федоровский заявил, что «Горячий Ключ потерял прекрасного человека и талантливого спортсмена», и выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Сергей Петросян начал заниматься спортом в 10 лет. В 2005 году спортсмен выиграл чемпионат Европы среди юношей. В 2007 году Петросян в составе сборной России победил на чемпионате Европы в Страсбурге. В 2008 году спортсмен повторил свой успех на чемпионате Европы в Линьяно.
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