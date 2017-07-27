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Погибшие при падении легкомоторного самолета в Пицунде были из России
Фото: Sputnik Абхазия/предоставлено Адгуром Эбжноу
Легкомоторный самолет, упавший в Пицунде, принадлежал российскому авиаклубу, сообщил агентству Sputnik Абхазия начальник пресс-службы МЧС республики Мизан Ломия.
В результате падения легкомоторного самолета в Пицунде в четверг погибли три человека.
"Самолет принадлежал российскому коммерческому авиаклубу "Седьмое небо". Погибший пилот из Самары — Семенов Виталий Александрович 1970 года рождения. Погибшие пассажиры: Уголов Андрей Викторович 1987 года рождения из Московской области и одиннадцатилетняя Гарищева Екатерина Александровна", — сказал Ломия.
Он отметил, что спасатели МЧС продолжают работу на месте происшествия.
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