Погибшие при падении легкомоторного самолета в Пицунде были из России



Легкомоторный самолет, упавший в Пицунде, принадлежал российскому авиаклубу, сообщил агентству Sputnik Абхазия начальник пресс-службы МЧС республики Мизан Ломия.

В результате падения легкомоторного самолета в Пицунде в четверг погибли три человека.





"Самолет принадлежал российскому коммерческому авиаклубу "Седьмое небо". Погибший пилот из Самары — Семенов Виталий Александрович 1970 года рождения. Погибшие пассажиры: Уголов Андрей Викторович 1987 года рождения из Московской области и одиннадцатилетняя Гарищева Екатерина Александровна", — сказал Ломия.

Он отметил, что спасатели МЧС продолжают работу на месте происшествия.