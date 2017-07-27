В авиакатастрофе в Абхазии погибли трое россиян

В Пицунде в авиакатастрофе погибли трое россиян, в том числе ребёнок. Об этом сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на начальника пресс-службы МЧС республики Мизана Ломи.



В результате крушения погибли пилот Виталий Семёнов 1970 года рождения, житель Московской области Андрей Уголов 1987 года рождения и 11-летняя девочка. Самолёт принадлежал российскому авиаклубу «Седьмое небо». В настоящий момент сотрудники экстренных служб работают на месте авиакатастрофы. Российские дипломаты уточняют детали инцидента.