Среди выселенных из отеля в Турции туристов оказались около 70 россиян

Из пятизвездочного отеля Munamar Beach в Турции вместе с другими отдыхающими выселили примерно 70 российских путешественников. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает РИА Новости

Россияне прибыли на курорт Мармарис по линии туроператора Pegas Touristik. Как заявила гендиректор компании Анна Подгорная , клиентов фирмы оперативно разместили в других гостиницах турецкого города.

Она напомнила, что сейчас в Турции самый разгар туристического сезона, практически все отели на местных курортах загружены под 100 процентов. Поэтому быстро найти для путешественников другие варианты размещения было достаточно сложно, подчеркнула гендиректор.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что туроператор несет полную ответственность перед туристами даже в таких случаях», — отметила глава Pegas Touristik.

Ранее в четверг стало известно, что из Munamar Beach были выдворены порядка 400 туристов, среди которых были как иностранцы, так и граждане Турции.

Причиной инцидента стал конфликт между владельцами здания — правящей семьей эмирата Катар — и турецкой компанией Güney Yıldızı Otelcilik, арендовавшей гостиницу. Хозяева недвижимости через суд разорвали договор с этой организацией, после чего постояльцев Munamar Beach выселили с помощью полиции.