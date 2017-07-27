Адвокат: Багдасарян оштрафовали за попытку помочь незнакомцу



Участница гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян , которая была оштрафована на 15 тысяч рублей за управление автомобилем без прав, наказали за попытку помочь незнакомцу.



Об этом заявил её адвокат Давид Кемулария

«Она спустилась во двор и какой-то человек попросил ее передвинуть машину, так как он не мог выехать. Как только она завела машину, к ней подъехали сотрудники полиции», — приводит РИА Новости слова адвоката.

Ранее адвокат опровергал сообщения о её задержании.



Отмечалось, что полицейские задержали Багдасарян накануне вечером рядом с Воробьёвыми горами в Москве и составили на неё очередной протокол о нарушении правил дорожного движения за вождение без прав.