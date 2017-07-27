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Адвокат: Багдасарян оштрафовали за попытку помочь незнакомцу
Участница гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян, которая была оштрафована на 15 тысяч рублей за управление автомобилем без прав, наказали за попытку помочь незнакомцу.
Об этом заявил её адвокат Давид Кемулария.
«Она спустилась во двор и какой-то человек попросил ее передвинуть машину, так как он не мог выехать. Как только она завела машину, к ней подъехали сотрудники полиции», — приводит РИА Новости слова адвоката.
Ранее адвокат опровергал сообщения о её задержании.
Отмечалось, что полицейские задержали Багдасарян накануне вечером рядом с Воробьёвыми горами в Москве и составили на неё очередной протокол о нарушении правил дорожного движения за вождение без прав.
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