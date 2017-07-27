На аттракционе в США оторвались кресла с людьми

На ярмарке в Огайо 26 июля произошла авария на работающем аттракционе Fireball. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, вращающиеся сиденья с людьми во время движения оторвались от общей конструкции.

В результате погиб один человек, еще семь получили травмы. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть 13-летний подросток. Погибшего 18-летнего юношу подбросило в воздух, после чего он упал примерно в 15 метрах от аттракциона.

Как отмечает NBC , губернатор Огайо Джон Кейсик заявил, что все аттракционы на ярмарке будут временно закрыты для проверки. До начала ярмарки карусель проверяли несколько раз, и никаких проблем выявлено не было. Причины происшествия пока неизвестны.

Аттракцион Fireball делает 13 оборотов в минуту. Карусель может подниматься на высоту до 12 метров.

Видеозапись происшествия опубликована на YouTube-канале NBC2 News.

Ярмарка штата Огайо проводится с 1850 года. Обычно она проходит в Коламбусе в течение 12 дней в конце июля-начале августа.