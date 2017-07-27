

Главный редактор и ведущий радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко вызван в Роскомнадзор для составления протокола, сообщает радиостанция.

"Срочное уведомление телеграфом главному редактору радио "Говорит Москва" С.Л. Доренко. 03.08.2017 в 14.30 состоится оформление протокола в отношении главного редактора радиоканала радио "Говорит Москва". Приглашаем вас в управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу к главному специалисту К.А.Лысюк. При себе иметь документы, удостоверяющие личность и полномочия", — говорится в сообщении.



Ранее ведомство выносило радиостанции предупреждение за "отрицание семейных ценностей" в эфире. По мнению Роскомнадзора, был нарушен федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Поводом для предупреждения стала программа "Андеграунд", вышедшая в эфир 25 мая 2015 года. Она была посвящена свингерам.