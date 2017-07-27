Оскорбивший россиян авиадебошир оказался «мальчиком по вызову»

Молодой человек, оскорбивший русских людей на борту авиарейса Москва-Барселона, размещал свои анкеты на сайтах знакомств для геев. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

Mash утверждает, что молодой человек также оставлял там «расценки» (от 1800 до 5000 рублей) на свои сексуальные услуги. Паблик подчеркивает, что услуги он якобы предлагает как мужчинам, так и женщинам.

Накануне, 26 июля, СМИ опубликовали видео, которое демонстрирует, как молодой человек на борту самолета кричал, что «русские люди – говно». После этого один из пассажиров ударил его по лицу. Молодой человек упал, а затем сел на свое место и уснул. Mash отмечал, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и требовал разрешить ему курить на борту. По данным паблика, ему 22 года, и живет он в Санкт-Петербурге.

Позже петербуржец опубликовал в соцсетях пост с извинениями. Он заявил, что «хорошо относится к русским людям, потому что это его родина». Он подчеркнул, что оскорбительные слова «относились не к русскому народу, а именно к людям в самолете». Молодой человек признал, что «просто немного перепил и понес наказание».