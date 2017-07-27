В Волгограде вырубили парк сталинградских вдов

В Волгограде у подножия Мамаева кургана вырубили посаженный вдовами парк, чтобы устроить автомобильную стоянку. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград».

На участке, где ранее росли деревья, теперь работает тяжелая техника.

По данным «Блокнота», ранее власти заявляли о необходимости проведения «реконструкции» этого парка. Сообщалось, что на его месте сделают автостоянку к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Как рассказали изданию в комитете по архитектуре и градостроительству Волгоградской области, на месте старого парка планируется высадить около 930 деревьев и 1600 кустарников, в том числе смородину. Кроме того, там установят камеры видеонаблюдения, поливочный водопровод, 85 уличных скамеек и 73 урны. Часть парка займут выставка военной техники и автостоянка на 239 машин.

Парк, известный как парк сталинградских вдов, появился еще до открытия мемориала на Мамаевом кургане. Его начали обустраивать в 1965 году. Первое дерево в этом парке посадила работница тракторного завода по фамилии Пластикова в честь своего мужа, погибшего при обороне Сталинграда.