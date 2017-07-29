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Неизвестный в Кузьминках разбил стекло продуктового магазина и похитил мороженое и жевательную резинку
В столичном районе Кузьминки неизвестный обокрал продуктовый магазин. Преступник похитил мороженое, жевательную резинку и энергетические напитки, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, в полицию обратился владелец продуктового магазина, расположенного на ул. Маршала Чуйкова. «Мужчина сообщил, что ночью неизвестный разбил окно продуктовой точки и похитил мороженое, жевательную резинку, энергетические напитки и 3,5 тыс. руб.», - сказал источник, добавив, что в МВД возбудили уголовное дело о краже. Устанавливается сумма причиненного предпринимателю ущерба.
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