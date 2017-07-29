Неизвестный в Кузьминках разбил стекло продуктового магазина и похитил мороженое и жевательную резинку

Как рассказал собеседник агентства, в полицию обратился владелец продуктового магазина, расположенного на ул. Маршала Чуйкова. «Мужчина сообщил, что ночью неизвестный разбил окно продуктовой точки и похитил мороженое, жевательную резинку, энергетические напитки и 3,5 тыс. руб.», - сказал источник, добавив, что в МВД возбудили уголовное дело о краже. Устанавливается сумма причиненного предпринимателю ущерба.