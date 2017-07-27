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«Всю жизнь испортили»: фигурантка дела «пьяного мальчика» пожаловалась на СМИ
Ольга Алисова, обвиняемая по делу погибшего в ДТП в Балашихе шестилетнего мальчика, выступила против присутствия СМИ на судебном процессе. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, женщина заявила, что журналисты «в последнее время» ей «всю жизнь испортили». Алисова и ее адвокат просили суд удалить прессу с заседания, ссылаясь на «излишнее внимание СМИ» к этому делу.
В итоге суд удалил до оглашения постановления операторов телеканалов, но оставил пишущих журналистов. «Данное дело открытое, и оснований для удаления всех слушателей нет», - подчеркнул судья.
Двадцать третьего апреля в одном из дворов подмосковной Балашихи автомобиль насмерть сбил ребенка. За рулем Hyundai Solaris находилась 31-летняя Ольга Алисова. Уголовное дело против Алисовой не возбуждали в течение месяца. Восемнадцатого мая отец мальчика пожаловался на ситуацию главе «Справедливой России» Сергею Миронову. После этого стало известно, что против Алисовой возбудили дело по части 3 статьи 264 (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ.
Двенадцатого июня отец мальчика получил заключение судмедэксперта, из которого следовало, что его сын в момент аварии был пьян – в его крови якобы было 2,7 промилле алкоголя. На этом основании дело против женщины-водителя было закрыто. Отец погибшего связал затягивание дела и результаты экспертизы с тем, что муж Алисовой состоит в местной преступной группировке. Из-за экспертного заключения было возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
Позже прокуратура заявила, что Алисова препятствовала расследованию дела, из-за чего подписка о невыезде женщины была заменена на арест. По версии ведомства, она сбила ребенка, так как превысила скорость и «одновременно использовала мобильный телефон».
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