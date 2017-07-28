В Подмосковье воспитателя лагеря заподозрили в растлении детей

Воспитателя оздоровительного лагеря в Рузском районе Подмосковья заподозрили в растлении детей. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) РФ.

Против молодого человека возбудили дело по части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух лиц). В СК уточнили, что предполагаемое преступление было совершено в ДОЛ «Салют».

По версии СК, ночью 25 июля подозреваемый, находясь на территории лагеря, «совершил развратные действия без применения насилия» в отношении двух детей 2005 года рождения.

Воспитателя уже заключили под стражу. Во время допроса молодой человек полностью признал свою вину.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, направление на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.