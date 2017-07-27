Мару Багдасарян поймали за рулем после лишения прав

В Москве полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находилась пожизненно лишенная прав «гонщица» Мара Багдасарян . Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

По данным Mash, инцидент произошел на улице Улофа Пальме ночью.

Сразу после задержания Багдасарян вызвала медиков из-за плохого самочувствия. Врачи скорой помощи выявили у девушки вегето-сосудистую дистонию и острую реакцию на стресс. Какие меры применили к Багдасарян правоохранители, не уточняется.

В ноябре 2016 года в Москве сотрудники ГИБДД задержали Багдасарян и выписали ей административный штраф за неправильную парковку. Во время проверки ее документов выяснилось, что за девушкой числятся около 16 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

Первоначально суд назначил Багдасарян десять суток административного ареста и 520 часов обязательных работ. Позже ее арест продлили на 14 суток из-за рассмотрения новой партии протоколов о неуплате штрафов ГИБДД, а количество часов работы выросло. Кроме того, девушку обязали выплатить штраф в 170 тысяч рублей.

Багдасарян отправили «отбывать наказание» в ГБУ «Жилищник». Сообщалось, что она будет работать дворником, но в итоге девушке поручили бумажную работу.

Позже Багдасарян приговорили к году исправительных работ за подделку больничного листа. По версии следствия, она купила у неизвестного поддельную медицинскую справку, чтобы показать ее судебным приставам и избежать обязательных работ.

В марте Савеловский суд Москвы бессрочно лишил Багдасарян водительских прав. Такое решение было принято из-за состояния здоровья девушки. Во время рассмотрения вопроса о применении к ней обязательных работ ее адвокаты заявляли, что у девушки есть несколько заболеваний, мешающих ей работать. Прокурорская проверка выяснила, что у Багдасарян есть медицинские противопоказания для управления автомобилем. При этом отец Багдасарян заявил суду, что его дочь здорова. Найденную у нее эпилепсию он назвал врачебной ошибкой.