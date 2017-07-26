В Турции умер российский турист

В Турции скончался российский турист Дмитрий Садоников. Инцидент произошёл в курортном городе Кемере. Об этом сообщает портал LIFE.



Мужчина умер 25 июля сразу после завтрака в отеле. Тело 48-летнего туриста обнаружила его супруга Лариса в шезлонге у бассейна.

Персонал отеля немедленно вызвал скорую помощь, однако медики лишь констатировали смерть мужчины. Труп был переправлен в Институт судебной медицины в Анталье. Эксперты устанавливают причину гибели мужчины.