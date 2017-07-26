Отец известного теннисиста Филиппусиса был арестован за совращение малолетних

Австралийский тренер Николаос Филиппусис, отец известного в прошлом теннисиста Марка Филиппусиса , был арестован американской полицией по подозрению в совращении малолетних, сообщает RT.

По информации San Diego Union-Tribune, Представители правоохранительных органов во время обыска в доме 68-летнего Филиппусиса нашли доказательства его многократной половой связи с двумя детьми, не достигшими 14-летнего возраста. Отмечается, что оба ребенка были учениками тренера.

Марк Филиппусис, чьим отцом, тренером и менеджером являлся задержанный, дважды пробивался в финал турниров серии Большого шлема и входил в десятку лидеров мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.