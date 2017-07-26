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Снятый с рейса Delta россиянин рассказал свою версию произошедшего

Снятый с рейса Delta россиянин рассказал свою версию произошедшего
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Россиянин Андрей Еремин, которого сняли с рейса американской авиакомпании Delta Air Lines, не согласен с версией инцидента, изложенной перевозчиком. Об этом в среду, 26 июля, сообщает РИА Новости. Представители Delta Air Lines утверждают, что пассажир прибыл на рейс с опозданием, прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку, нарушив тем самым правила безопасности.
Еремин опроверг это заявление. «Я действительно был одним из поздних пассажиров на этом рейсе, но я никуда не врывался. Двери были открыты, я спокойно зашел в самолет и сел на свое место», — заявил мужчина.
По его словам, рядом с ним сидел попутчик в состоянии сильного алкогольного опьянения. Заметив в руках у Еремина паспорт РФ, этот пассажир обвинил Россию в «оккупации Крыма».
После этого стюардесса попросила Еремина выйти из самолета для проверки документов. Снаружи к нему подошел полицейский, который предложил путешественнику улететь другим рейсом, так как его сосед не желает лететь рядом с россиянином.
Еремин согласился, так как, по его словам, не любит спорить с правоохранительными органами в США. «Мы прекрасно знаем опыт, что если начнешь "шугаться", то это наручники, тюрьма — это американская полиция», — сказал он. В итоге мужчина улетел в пункт назначения более поздним рейсом.
Ранее в среду россиянин заявил, что намерен подать в суд на Delta Air Lines, так как считает, что сотрудники перевозчика оскорбили его. Инцидент с Ереминым произошел перед вылетом лайнера из Сиэтла в Атланту.
Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Власти Украины отказались признать результаты плебисцита. Киев считает Крым оккупированной территорий. Москва утверждает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.
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