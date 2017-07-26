Снятый с рейса Delta россиянин рассказал свою версию произошедшего

Еремин опроверг это заявление. «Я действительно был одним из поздних пассажиров на этом рейсе, но я никуда не врывался. Двери были открыты, я спокойно зашел в самолет и сел на свое место», — заявил мужчина.

По его словам, рядом с ним сидел попутчик в состоянии сильного алкогольного опьянения. Заметив в руках у Еремина паспорт РФ, этот пассажир обвинил Россию в «оккупации Крыма».

После этого стюардесса попросила Еремина выйти из самолета для проверки документов. Снаружи к нему подошел полицейский, который предложил путешественнику улететь другим рейсом, так как его сосед не желает лететь рядом с россиянином.

Еремин согласился, так как, по его словам, не любит спорить с правоохранительными органами в США. «Мы прекрасно знаем опыт, что если начнешь "шугаться", то это наручники, тюрьма — это американская полиция», — сказал он. В итоге мужчина улетел в пункт назначения более поздним рейсом.

Ранее в среду россиянин заявил, что намерен подать в суд на Delta Air Lines, так как считает, что сотрудники перевозчика оскорбили его. Инцидент с Ереминым произошел перед вылетом лайнера из Сиэтла в Атланту.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Власти Украины отказались признать результаты плебисцита. Киев считает Крым оккупированной территорий. Москва утверждает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.