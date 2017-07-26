Семья шведского дипломата Валленберга требует в суде у России документы о его судьбе

Родственники шведского дипломата Рауля Валленберга, умершего после Второй мировой войны в СССР, требуют через суд у ФСБ России предоставить документы по его делу, сообщает Reuters.

Племянница Валленберга Мари Дюпюи, заявила, что в российских архивах содержатся документы, имеющие прямое отношение к судьбе дипломата, спасшего жизни десятков тысяч венгерских евреев в период Холокоста. По ее словам, ни семье, ни группе независимых экспертов не был предоставлен доступ к документам.

"Наши поиски ответов будут продолжаться до тех пор, пока мы не узнаем, что случилось с Раулем Валленбергом, и почему", - заявила Дюпюи.

В ФСБ Reuters не ответили оперативно на запрос о комментарии.

Валленберг предположительно умер в советской тюрьме в 1947 году. В 2016 году Швеция официально признала его умершим.