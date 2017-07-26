В аэропорту Внуково похитили девушку



В Москве у аэропорта Внуково неизвестные похитили девушку. Об этом сообщает портал LIFE.



Очевидцы заявили, что девушку силой посадили в машину Volkswagen и увезли в неизвестном направлении. Полиция ввела план «Перехват». Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия.

13 марта 2017 года неизвестные похитили девушку в центре Москвы. Неизвестные затолкали девушку в автомобиль на 1-й Брестской улице и увезли её в неизвестном направлении.