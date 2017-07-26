В Киеве произошел взрыв в жилом доме

В многоквартирном доме в Голосеевском районе Киева произошел взрыв. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

"Действительно, произошел взрыв с последующим горением. Сейчас это вся информация. Я не могу сказать, были ли эвакуированы люди. Только в 16:01 мск подтвердили, что действительно произошел взрыв, сейчас вся информация уточняется", - приводит ее слова "Общественное радио".

Телеканал "112. Украина" уточнил, что взрыв произошел между первым и вторым этажами, разрушено перекрытие. Кроме того, сообщается, что в настоящее время эвакуировано около 20 жителей дома.