В Иерусалиме с новой силой разгораются беспорядки

Более 120 человек пострадали в столкновениях с полицией у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули.

После того, как власти Израиля полностью демонтировали металлоискатели у главного входа на Храмовую гору — туда пришли более 100 тысяч палестинцев. Молились прямо на улице, отмечает телеканал "Россия 24".

Беспорядков избежать не удалось. Местные СМИ сообщают — израильские военные закрыли проходы в мечеть.