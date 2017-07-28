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В Иерусалиме с новой силой разгораются беспорядки
Фото: www.vesti.ru
Более 120 человек пострадали в столкновениях с полицией у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули.
После того, как власти Израиля полностью демонтировали металлоискатели у главного входа на Храмовую гору — туда пришли более 100 тысяч палестинцев. Молились прямо на улице, отмечает телеканал "Россия 24".
Беспорядков избежать не удалось. Местные СМИ сообщают — израильские военные закрыли проходы в мечеть.
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