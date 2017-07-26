Летевшего в Барселону пассажира избили за оскорбление русских

Пассажиры авиарейса Москва-Барселона без помощи стюардов успокоили молодого человека, устроившегося перебранку на борту самолета. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

«Самые **** люди – это русские люди, потому что они самое говно. Вот реально», - начал кричать молодой человек, после чего один из пассажиров ударил его по лицу.

Молодой человек упал, но затем сел на свое место и уснул. Mash отмечает, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и требовал разрешить ему курить на борту. По данным паблика, ему 22 года, и живет он в Санкт-Петербурге.