Избитый в самолете пассажир оправдался за оскорбление русских



Молодой человек Виталий, называвший русских «г*вном» на борту самолёта Москва— Барселона, извинился за свои слова. Об этом сообщает портал сообщество Mash.



«Я хорошо отношусь к русским людям, потому что это моя родина. Эти слова относились не к русскому народу, а именно к людям в самолёте. Я просто немного перепил и понёс наказание. Не понимаю, почему все решили, что я плохо отношусь к нашей стране. Мне очень стыдно», — заявил Виталий.



Инцидент произошёл 26 июля. 22-летний Виталий закурил в салоне самолёта и начал оскорблять пассажиров. К нему подошёл пассажир Кирилл Королёв и нанёс ему удар кулаком в лицо. Усмиривший дебошира пассажир назвал молодого человека «эпатажным шалунишкой». Свои действия Королёв объяснил тем, что не хотел, чтобы экипаж самолёта посадил лайнер на середине полёта. По словам пассажира, после удара молодой человек «сел на своё место, пристегнулся, обиделся и уснул». По информации ряда СМИ, Виталий является ЛГБТ-активистом.