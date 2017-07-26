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Более 50 человек отравились макаронами в Москве
В Москве с пищевым отравлением госпитализированы 56 человек. Он утверждают, что отравились макаронами, которые подавались на ужин в служебных столовых. Все пострадавшие - рабочие поселков Сосенки и Ульяновского лесопарка.
В Москве произошло массовое отравление, в больницы попали 56 человек, передает "МИР 24".
По предварительной информации, рабочие поселков Сосенки и Ульяновского лесопарка отравились некачественными макаронами, которые подавали на ужин в служебных столовых.
По словам пострадавших, их начали мучить сильные боли и тошнота. Сейчас идет поиск фирмы, которая отвечает за поставки продуктов питания в столовую. Информация о массовом отравлении передана в Роспотребнадзор.
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