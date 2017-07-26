Более 50 человек отравились макаронами в Москве

В Москве с пищевым отравлением госпитализированы 56 человек. Он утверждают, что отравились макаронами, которые подавались на ужин в служебных столовых. Все пострадавшие - рабочие поселков Сосенки и Ульяновского лесопарка.



В Москве произошло массовое отравление, в больницы попали 56 человек, передает "МИР 24".



По предварительной информации, рабочие поселков Сосенки и Ульяновского лесопарка отравились некачественными макаронами, которые подавали на ужин в служебных столовых.



По словам пострадавших, их начали мучить сильные боли и тошнота. Сейчас идет поиск фирмы, которая отвечает за поставки продуктов питания в столовую. Информация о массовом отравлении передана в Роспотребнадзор.