Умерла жена Фрэнка Синатры

В США в возрасте 90 лет скончалась вдова Фрэнка Синатры Барбара. Об этом сообщает TMZ.



Последние часы жизни женщина провела в кругу близких. Барбара Синатра пережила своего супруга почти на 20 лет. Родные женщины заявили, что её здоровье сильно ухудшилось в последний месяц. Супруги поженились 11 июля 1976 года. Барбара Синатра была четвертой и последней женой знаменитого певца.