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Умерла жена Фрэнка Синатры
Фото: livejournal.com
В США в возрасте 90 лет скончалась вдова Фрэнка Синатры Барбара. Об этом сообщает TMZ.
Последние часы жизни женщина провела в кругу близких. Барбара Синатра пережила своего супруга почти на 20 лет. Родные женщины заявили, что её здоровье сильно ухудшилось в последний месяц. Супруги поженились 11 июля 1976 года. Барбара Синатра была четвертой и последней женой знаменитого певца.
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