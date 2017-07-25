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Полиция разыскивает фигуранта крупного ДТП на Волоколамском шоссе

Появились новые подробности «огненного ДТП» на Волоколамском шоссе
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Полиция ведёт розыск водителя Merсedes, устроившего во вторник крупное ДТП на северо-западе Москвы. Лихач, двигавшийся в сторону области со значительным превышением скорости, вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. От сильнейшего удара у Merсedes оторвало двигатель и он загорелся. В результате аварии пострадали четыре человека, все они госпитализированы в столичные больницы. При этом сам виновник ДТП не пострадал и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело.
Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места крупного ДТП в Москве. Серьёзная авария произошла около шести утра в районе дома №26 по Волоколамскому шоссе, недалеко от парка Покровское-Стрешнево.
По сообщениям очевидцев, белый Merсedes S500 двигался в сторону области со значительным превышением скорости, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
«Автомобиль прыгал из ряда в ряд, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения», — рассказали очевидцы происшествия.
Merсedes вскользь протаранил легковушку Skoda и врезался в микроавтобус Fiat, который отбросило в автобус Merсedes. От сильнейшего удара двигатель и переднюю ось Merсedes S500 буквально вырвало из корпуса машины, а сам автомобиль загорелся.
Серьёзные повреждения также получил микроавтобус Fiat. При этом водитель S500 успел выскочить из машины и скрыться с места происшествия. Полиция ведёт его розыск.
«Он ехал со стороны Москвы, выскочил с дублёра, не с моста. С моста ехала «скорая», она сразу остановилась, — он её догонял со скоростью 140-150 километров в час», — приводит слова одного из свидетелей аварии РЕН-ТВ.
По информации «МК», хозяином Mercedes S500, стоимость которого начинается от 5,8 млн рублей, является 32-летний житель Рублёвского шоссе. Издание называет его «типичным московским мажором».
РЕН-ТВ сообщает, что предполагаемый виновник аварии — сын крупного бизнесмена, а сам «гонщик», по некоторым данным, работает в сфере недвижимости и владеет автопарком элитных иномарок.
В беседе с RT представители МВД Москвы воздержались от комментариев о личности владельца авто.
«Водитель сгоревшего Mercedes скрылся с места. Пока неизвестно, владелец он машины или нет, но уже установлено, что перед ДТП водитель превышал скорость и грубо нарушал правила обгона, лавируя на большой скорости из ряда в ряд», — рассказал источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах столицы.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы столицы, приступившие к тушению возгорания и эвакуации пострадавших. По счастливой случайности в результате аварии никто не погиб, однако четыре человека получили травмы и были госпитализированы в столичные больницы.
«Четверо пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — цитирует РИА Новости источник в экстренных службах Москвы.
По информации «МК», ранения получили 44-летний водитель микроавтобуса Fiat и два его пассажира, а также один из пассажиров автобуса Mercedes.
В результате ДТП движение в обоих направлениях на несколько часов было существенно ограничено, из-за чего в утренний час пик на Волоколамском шоссе образовалась огромная пробка. Рабочее движение на этом участке дороги было восстановлено только около двух часов дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«Движение по Волоколамскому шоссе восстановлено. В настоящее время осуществляется движение общественного и другого транспорта в обе стороны», — заявил собеседник агентства.
Напомним, ДТП с участием дорогих автомобилей уже не раз становились резонансной темой в столице. Так, в октябре 2015 года студент МГИМО Томас Левиев за рулём суперкара Ferrari на большой скорости вылетел на встречную полосу в районе Крымского моста в Москве. Та авария по счастливой случайности тоже обошлась без погибших. С тремя пострадавшими в течение следующего года удалось договориться, и уголовное дело было закрыто 27 сентября 2016-го в связи с примирением сторон.
Ещё одно резонансное ДТП с участием золотой молодёжи произошло 3 октября 2015 года на Кутузовском проспекте. Тогда внедорожник BMW Х5 вылетел на встречку и врезался в Range Rover Sport и Porsche Cayenne. В результате аварии погибли три человека, а суд дал Анзору Мержоеву три года колонии общего режима. Тогда, правда, вину изначально возлагали на погибшего в результате столкновения Марка Гальперина, который якобы был за рулём во время аварии. Стритрейсеры, однако, сами сдали Мержоева следствию, показав, что именно он управлял X5.
ДТП на Волоколамском шоссе Главное Происшествия
РИА Новости
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