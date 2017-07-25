Полиция разыскивает фигуранта крупного ДТП на Волоколамском шоссе

Полиция ведёт розыск водителя Merсedes, устроившего во вторник крупное ДТП на северо-западе Москвы. Лихач, двигавшийся в сторону области со значительным превышением скорости, вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. От сильнейшего удара у Merсedes оторвало двигатель и он загорелся. В результате аварии пострадали четыре человека, все они госпитализированы в столичные больницы. При этом сам виновник ДТП не пострадал и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело.



Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места крупного ДТП в Москве. Серьёзная авария произошла около шести утра в районе дома №26 по Волоколамскому шоссе, недалеко от парка Покровское-Стрешнево.



По сообщениям очевидцев, белый Merсedes S500 двигался в сторону области со значительным превышением скорости, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.



«Автомобиль прыгал из ряда в ряд, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения», — рассказали очевидцы происшествия.



Merсedes вскользь протаранил легковушку Skoda и врезался в микроавтобус Fiat, который отбросило в автобус Merсedes. От сильнейшего удара двигатель и переднюю ось Merсedes S500 буквально вырвало из корпуса машины, а сам автомобиль загорелся.



Серьёзные повреждения также получил микроавтобус Fiat. При этом водитель S500 успел выскочить из машины и скрыться с места происшествия. Полиция ведёт его розыск.



«Он ехал со стороны Москвы, выскочил с дублёра, не с моста. С моста ехала «скорая», она сразу остановилась, — он её догонял со скоростью 140-150 километров в час», — приводит слова одного из свидетелей аварии РЕН-ТВ.



По информации «МК», хозяином Mercedes S500, стоимость которого начинается от 5,8 млн рублей, является 32-летний житель Рублёвского шоссе. Издание называет его «типичным московским мажором».



РЕН-ТВ сообщает, что предполагаемый виновник аварии — сын крупного бизнесмена, а сам «гонщик», по некоторым данным, работает в сфере недвижимости и владеет автопарком элитных иномарок.





В беседе с RT представители МВД Москвы воздержались от комментариев о личности владельца авто.



«Водитель сгоревшего Mercedes скрылся с места. Пока неизвестно, владелец он машины или нет, но уже установлено, что перед ДТП водитель превышал скорость и грубо нарушал правила обгона, лавируя на большой скорости из ряда в ряд», — рассказал источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах столицы.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы столицы, приступившие к тушению возгорания и эвакуации пострадавших. По счастливой случайности в результате аварии никто не погиб, однако четыре человека получили травмы и были госпитализированы в столичные больницы.



«Четверо пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — цитирует РИА Новости источник в экстренных службах Москвы.



По информации «МК», ранения получили 44-летний водитель микроавтобуса Fiat и два его пассажира, а также один из пассажиров автобуса Mercedes.





В результате ДТП движение в обоих направлениях на несколько часов было существенно ограничено, из-за чего в утренний час пик на Волоколамском шоссе образовалась огромная пробка. Рабочее движение на этом участке дороги было восстановлено только около двух часов дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД

«Движение по Волоколамскому шоссе восстановлено. В настоящее время осуществляется движение общественного и другого транспорта в обе стороны», — заявил собеседник агентства.





Напомним, ДТП с участием дорогих автомобилей уже не раз становились резонансной темой в столице. Так, в октябре 2015 года студент МГИМО Томас Левиев за рулём суперкара Ferrari на большой скорости вылетел на встречную полосу в районе Крымского моста в Москве. Та авария по счастливой случайности тоже обошлась без погибших. С тремя пострадавшими в течение следующего года удалось договориться, и уголовное дело было закрыто 27 сентября 2016-го в связи с примирением сторон.